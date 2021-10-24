Джонсон – о поражении Емельяненко: «Это был договорняк»
«У меня остался еще один бой». Федор Емельяненко – о дальнейшей карьере в ММА
В последнем бою знаменитый тяжеловес нокаутировал Тимоти Джонсона
13:20
Федор Емельяненко / фото - Газета.ru
В главном событии шоу Bellator 269 легендарный тяжеловес Федор Емельяненко (40-6) досрочно победил Тимоти Джонсона (15-8). На пресс-конференции после боя россиянин ответил на вопрос, как долго еще планирует выступать в ММА.
«У нас по контракту еще один бой, по идее. Будем со Скоттом Кокером разговаривать. И, конечно, я хочу домой к своим девочкам. Они очень ждут меня, я отсутствовал практически два месяца. И буду с ними решать вопрос о дальнейшем продолжении. Ну и со Скоттом, конечно, о планах Bellator».
Напомним, ранее Джонсон опроверг заявления о том, что бой был договорным.