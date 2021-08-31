У Минакова сменился соперник на шоу Bellator в Москве

Россиянин впервые подерется под эгидой американского промоушена на территории России





Виталий Минаков / Фото: Bellator

Российский тяжеловес Bellator Виталий Минаков (22-1) на турнире Bellator 269 в Москве подерется не с американцем Тайреллом Форчуном, как планировалось ранее, а с уроженцем Суринама Саидом Соумой (7-2).



Соума 28 лет и в Bellator у него статистика 1:1. Он проигрывал решением Форчуну, и нокаутировав Ронни Маркеса.

В главном событии турнира в Москве легенда тяжелого веса Федор Емельяненко подерется против Тимоти Джонсона.