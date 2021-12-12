У Оливейры $492 тысяч. Известны гонорары участников главного карда UFC 269
В сети появилась информация о гонорарах участников главного карда турнира UFC 269, который прошел 12 декабря в Лас-Вегасе.
Отметим, что наибольший гонорар получил Чарльз Оливейра – $492 тысячи. Его оппонент Дастин Порье заработал $382 тысячи.
Аманда Нуньес – $442 000 ($400 000 + $42 000 поощрительных выплат)
Джулианна Пенья – $282 000 ($125 000 + $125 000 бонус за победу, $ 32 000 поощрительных выплат)
Доминик Крус – $266 000 ($100 000 + $100 000 за победу, $50 000 бонуса, 16 000 поощрительных выплат)
Шон О’Мэлли – $206 000 ($75 000 + $75 000 за победу, $50 000 бонуса, $6000 поощрительных выплат).
Тай Туиваса – $206 000 ($75 000 + $75 000 долларов за победу, $50 000 бонуса, $6000 поощрительных выплат).
Джош Эммет – $162 000 ($78 000 + $78 000 бонуса за победу, $6000 поощрительных выплат)
Коди Гарбрандт – $146 000 ($135 000 + $11 000 поощрительных выплат)
Кай Кара-Франс – $140 000 ($42 000 + $42 000 за победу, $50 000 в виде бонуса, $6000 поощрительных выплат).
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