Нганну: «Гане знает, что его ждет в поединке со мной»
У парня есть перспектива. Как Нганну готовится к «Танцам со звездами»
Как видим, одно движение он умеет делать. Но главная задача – случайно не нокаутировать партнершу
20:56
Фрэнсис Нганну / Фото: Инстаграм
Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну
опубликовал в Instagram видео, но котором он танцует с MMA-журналисткой Лаурой Санко.
Напомним, ранее Нганну заявил, что главным претендентом на бой с ним является Стипе Миочич, а не Сирил Гане, который деклассировал Деррика Льюиса и стал временным чемпионом в тяжелом весе.
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