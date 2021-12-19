У парня не хватает выносливости. Льюис отказывается драться по пять раундов

Чтобы не допустить пяти раундов Деррик готов пожертвовать продвижением карьеры





Деррик Льюис / Фото: MMA Fighting

Топовый супертяжеловес UFC Деррик Льюис (26-8) высказался о возможном своем поединке на шоу, возглавляемое боем Сирила Гане (10-0) и чемпиона промоушена Фрэнсиса Нганну (16-3).



«Если мне предложат бой во втором по важности поединке вечера, то посмотрим. Наверное.

Я только что сказал, что больше не хочу драться пять раундов и что хочу денег. Посмотрим. Думаю, я буду готов выступить на UFC 270.

22 февраля будет турнир в Хьюстоне, если дадут трехраундовый бой, то соглашусь, я выступлю там. Но во главе шоу драться не буду. Мне плевать. У них должен быть кто-то, кто сможет возглавить шоу в моем городе».

Напомним, ранее Льюис выиграл нокаутом у Криса Докоса.