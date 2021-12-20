Уайт пообещал устроить бой Порье и Диаса
Уайт: «Бой Гане – Нганну – самый ожидаемый в 2022 году»
Дэйна также назвал самый яркий бой в 2021-м
20 декабря 17:48
Дэйна Уайт / Фото: UFC
Президент UFC Дэйна Уайт назвал лучший поединок 2021 года и определил самый ожидаемый бой 2022-го. Слова Уайта приводит портал MMAJunkie.
«Сирил Гане против Фрэнсиса Нганну – это тот бой, которого я жду больше всего. В октагоне встретятся два больших, мощных тяжеловеса в пиковой форме. Один из них ловкий, отлично двигается на ногах. Второй имеет разрушительную ударную мощь, которую только можно себе представить.
Лучший бой года? Это трудный выбор, поскольку еще свежи воспоминания. Но я склоняюсь к бою Джастина Гэтжи и Майкла Чендлера – именно он приходит мне в голову. Но бой Джулианны Пеньи и Аманды Нуньес также был невероятным и очень трудно выбрать один, особенно, когда год был таким насыщенным».
Напомним, ранее в UFC объявили о поединке Бенеила Дариуща и Ислама Махачева.
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