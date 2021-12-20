Уайт: «Бой Гане – Нганну – самый ожидаемый в 2022 году»

Дэйна Уайт / Фото: UFC

Президент UFC Дэйна Уайт назвал лучший поединок 2021 года и определил самый ожидаемый бой 2022-го. Слова Уайта приводит портал MMAJunkie.

Лучший бой года? Это трудный выбор, поскольку еще свежи воспоминания. Но я склоняюсь к бою Джастина Гэтжи и Майкла Чендлера – именно он приходит мне в голову. Но бой Джулианны Пеньи и Аманды Нуньес также был невероятным и очень трудно выбрать один, особенно, когда год был таким насыщенным».