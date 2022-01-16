Уайт: «Бой Каттара и Чикадзе получился кандидатом на звание «Бой года»

Чикадзе - Каттар / Фото: twitter.com/ufc/media

Президент UFC Дэйна Уайт, комментируя бой Келвина Каттара (23-5) и Гигы Чикадзе (14-3), на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 32 заявил, что лучшего начала года трудно было желать.



Я говорил, что все будто все забыли о Келвине Каттаре и Максе Холловэе. Понимаете, о чем я? Многие люди не ставили на него в сегодняшний вечер, а он выглядел невероятно. Думал, что тот вращающийся локоть, который он донес до Чикадзе, изменил бой.

Я думаю, что борцовский схватка в первом раунде утомила их обоих, и они просто пошли на войну».