Первые слова Каттара после победы над Чикадзе на UFC on ESPN 22
Уайт: «Бой Каттара и Чикадзе получился кандидатом на звание «Бой года»
Глава UFC тому как начался год для компании
16:17
Чикадзе - Каттар / Фото: twitter.com/ufc/media
Президент UFC Дэйна Уайт, комментируя бой Келвина Каттара (23-5) и Гигы Чикадзе (14-3), на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 32 заявил, что лучшего начала года трудно было желать.
«Первый бой получился кандидатом на звание «Бой года». Вот так нужно начинать, вот так нужно начинать год. Это невероятно.
Я говорил, что все будто все забыли о Келвине Каттаре и Максе Холловэе. Понимаете, о чем я? Многие люди не ставили на него в сегодняшний вечер, а он выглядел невероятно. Думал, что тот вращающийся локоть, который он донес до Чикадзе, изменил бой.
Я думаю, что борцовский схватка в первом раунде утомила их обоих, и они просто пошли на войну».
Напомним, ранее Каттар выиграл у Чикадзе единогласным решением судей.
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