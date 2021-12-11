Два экс-чемпиона UFC – в деле. Уайт анонсировал поединок между Алдо и Диллашоу
Уайт: «Бойцы UFC зарабатывают больше, чем большинство боксеров»
Президент промоушена в очередной раз ответил всем критикам
09:38
Дэйна Уайт / Фото - sportitnow.comПрезидент UFC Дэйна Уайт опроверг информацию многих критиков организации относительно того, что промоушен мало платит своим бойцам.
Глава компании в очередной заявил, что в UFC бойцы зарабатывают больше по сравнению в отличие от многих боксеров.
Цитирует американского функционера middleeasy.com.
«Посмотрите на реальные цифры и сопоставьте их. Бойцы UFC зарабатывают больше, чем большинство боксеров. Особенно это касается низкого уровня. Затем давайте посмотрим на таких бойцов как Хабиб, Конор, Ронда и даже Джонс. Эти бойцы зарабатывали за свои поединки больше чем большинство парней, которые является чемпионами мира по боксу, и регулярно защищают свои титулы. Так что не нужно говорить чушь, когда не владеете информацией. Не верьте всему, что слышите. У нас бойцы прилично зарабатывают».
А тем временем состоялось взвешивание участников турнира UFC 269: Оливейра – Порье.
Комментарии 0