Магни вызвал на бой страшного Чимаева
Уайт: «Чимаев – особенный. Этот парень действительно хочет драться»
Глава UFC – о победе восходящей звезды промоушена над Джинглиангом
10:40
Хамзат Чимаев / Фото - mmafighting.comПрезидент UFC Дэйна Уайт поделился впечатлениями после победы шведского полусредневеса Хамзата Чимаева (10-0) на турнире UFC 267.
Цитирует американского функционера MMA Fighting.
«Он кричал мне безумные вещи на протяжении всего боя. Я не знаю почему, но в основном он просто говорил: «Я буду драться со всеми, я буду драться с Броком Леснаром, мне все равно, кто это будет». Он просто кричал в таком духе».
«Послушайте, в прошлый раз, когда мы были здесь, мы уже знали, что этот парень особенный. Этот COVID – одна из самых странных вещей, которые мы когда-либо видели. Есть люди, которые относятся к группе высокого риска, и для них это даже не кажется сильной простудой, а затем парень в феноменальной форме, такой как этот парень, получает такой сильный удар. Но он вернулся, и он, без сомнения, особенный. Я уверен, что этот парень действительно хочет драться. Мы вернемся домой и выясним, что будет с ним дальше».
Напомним, Чимаев в первом раунде задушил китайского бойца Ли Джинглианга.
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