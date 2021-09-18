Уайт – Джейку Полу: «Дерись с Силвой, это возрастная группа, которую ты любишь»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 19
Завтра 19
Футбол (8 событий из 8) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Ньюкасл - Лидс 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Страсбур - Мец 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:30 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Сассуоло - Торино 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Сельта - Кадис 1:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Альянс - Горняк-Спорт 4:0 Окончен
18:30 Металлист - Полесье 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Десна - Рух 1:0 Окончен
Хоккей (1 событие из 3) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Донбасс - Сокол 5:4 Окончен
нет важных матчей
Футбол (18 событий из 29) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Бернли - Арсенал -:- Запланирован
17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас -:- Запланирован
17:00 Манчестер Сити - Саутгемптон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Ланс - Лилль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Бавария - Бохум -:- Запланирован
19:30 Кельн - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Интер - Болонья -:- Запланирован
21:45 Салернитана - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Атлетико - Атлетик -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
00:00 Оболонь - Авангард -:- Отменен
13:15 Прикарпатье - Кривбасс -:- Запланирован
15:30 Волынь - ВПК-Агро -:- Запланирован
16:00 Подолье - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ингулец - Колос -:- Запланирован
16:00 Ворскла - Олимпик -:- Запланирован
17:00 ФК Мариуполь - Шахтер -:- Запланирован
17:00 СК Днепр-1 - Верес -:- Запланирован
19:30 Динамо - Александрия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 8) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Мариуполь - Белый Барс -:- Запланирован
Футбол (17 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ницца - Монако -:- Запланирован
18:00 Марсель - Ренн -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Боруссия Дортмунд - Унион Берлин -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Венеция - Специя -:- Запланирован
19:00 Лацио - Кальяри -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Мальорка - Вильярреал -:- Запланирован
17:15 Реал Сосьедад - Севилья -:- Запланирован
22:00 Валенсия - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Подолье - Кремень -:- Запланирован
15:30 Агробизнес - Олимпик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Ворскла - Минай -:- Запланирован
19:30 Заря - Черноморец -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Металлист-1925 -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Краматорск - Кременчуг -:- Запланирован
17:00 Днепр - Рулав Одд -:- Запланирован

Уайт – Джейку Полу: «Дерись с Силвой, это возрастная группа, которую ты любишь»

Глава UFC ответил блогеру относительно боя с Масвидалем
MMA
07:40
Уайт – Джейку Полу: «Дерись с Силвой, это возрастная группа, которую ты любишь»
Дана Уайт / фото - newsclay.com

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на слова известного видеоблогера Джейка Пола о поединке с бывшем чемпионом UFC Хорхе Масвидалем (35-15). По мнению Уайта, Андерсон Силва (2-1, 1 КО) идеально подошел бы в соперники Полу, так как бразилец, несмотря на внушительный возраст, провел несколько успешных поединков по правилам бокса.

Уайта цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:

«Да ладно, Хорхе Масвидаль весит 170 фунтов. Пусть Пол подберет себе соперника, который примерно равный с ним по габаритах. К примеру, Андерсон Силва, к тому же ему 46 лет, это возрастная группа, которую любит Джейк. Если вы посмотрите на историю Пола, то он дерется либо с баскетболистами, либо со старыми бойцами, которые годами не проводили поединков.

Ты не будешь драться с маленьким Хорхе Масвидалем. Нет, он дерется в UFC, потому что у него с нами контракт. Иди и дерись с кем-то, кто твоего роста. Пол только что провел бой с Тайроном Вудли. Тайрону 40 лет, он не выиграл ни одного поединка за три года, ни нокаутировал, ни кого за пять лет. Вот с кем Джейк Пол хочет драться.

К тому же он с трудом выиграл этот бой. Теперь он хочет драться с парнем, который весит 170 фунтов, входит в десятку лучших бойцов и все еще актуален в мире смешанных единоборств. У вас есть Андерсон Силва, у которого ни с кем нет заключенного контракта. Он только что выиграл два боксерских поединка и находится в твоей весовой категории. Пожалуйста. Я только что дал идею для твоего следующего боя, но могу поспорить, что ты не будешь драться с Андерсоном».

Легендарный экс-чемпион UFC Андерсон Силва готов к бою с Джейком Полом.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Джейк Пол Хорхе Масвидаль Андерсон Силва Дэйна Уайт

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Уайт сообщил, когда состоится реванш Адесаньи и Уиттакера
Уайт сообщил, когда состоится реванш Адесаньи и Уиттакера
MMA
17 сентября 20:55
Масвидаль: «Мой бой с Макгрегором стал бы крупнейшим в истории UFC»
Масвидаль: «Мой бой с Макгрегором стал бы крупнейшим в истории UFC»
MMA
17 сентября 19:43
Федор Емельяненко – о провале переговоров с UFC: «Дэйна Уайт некорректно себя повел, по-хамски разговаривал»
Федор Емельяненко – о провале переговоров с UFC: «Дэйна Уайт некорректно себя повел, по-хамски разговаривал»
MMA
17 сентября 17:17
Томпсон призвал Масвидаля провести реванш
Томпсон призвал Масвидаля провести реванш
MMA
17 сентября 08:15
Эдвардс не хочет выходить на бой с Масвидалем
Эдвардс не хочет выходить на бой с Масвидалем
MMA
16 сентября 18:40
Джейк Пол бросил дерзкий вызов Масвидалю: «Отпустит ли тебя твой папочка?»
Джейк Пол бросил дерзкий вызов Масвидалю: «Отпустит ли тебя твой папочка?»
MMA
15 сентября 20:15

Новости: MMA

Уайт – Джейку Полу: «Дерись с Силвой, это возрастная группа, которую ты любишь»
Уайт – Джейку Полу: «Дерись с Силвой, это возрастная группа, которую ты любишь»
07:40
Ромеро оказался тяжелее Дэвиса накануне дебютного боя в Bellator
Ромеро оказался тяжелее Дэвиса накануне дебютного боя в Bellator
17 сентября 21:17
Уайт сообщил, когда состоится реванш Адесаньи и Уиттакера
Уайт сообщил, когда состоится реванш Адесаньи и Уиттакера
17 сентября 20:55
Масвидаль: «Мой бой с Макгрегором стал бы крупнейшим в истории UFC»
Масвидаль: «Мой бой с Макгрегором стал бы крупнейшим в истории UFC»
17 сентября 19:43
Федор Емельяненко – о провале переговоров с UFC: «Дэйна Уайт некорректно себя повел, по-хамски разговаривал»
Федор Емельяненко – о провале переговоров с UFC: «Дэйна Уайт некорректно себя повел, по-хамски разговаривал»
17 сентября 17:17
Официально. Харитонов проведет поединок с Мальдонадо на турнире PaRus FC
Официально. Харитонов проведет поединок с Мальдонадо на турнире PaRus FC
17 сентября 14:52
Шоу в Кременчуге. 18 сентября состоится крупнейший международный турнир ММА Fighting night Storm
Шоу в Кременчуге. 18 сентября состоится крупнейший международный турнир ММА Fighting night Storm
17 сентября 12:45
Лоулер: «Никогда не знаешь, чего ожидать от Ника Диаса»
Лоулер: «Никогда не знаешь, чего ожидать от Ника Диаса»
17 сентября 11:57
Такого еще не было. В Кременчуге состоится международный турнир ММА Fighting night Storm
Такого еще не было. В Кременчуге состоится международный турнир ММА Fighting night Storm
17 сентября 11:01
Все новости

Популярные новости

Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Спортивная гимнастика
11 сентября 21:33
46
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Дзюдо
11 сентября 10:31
13
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 сентября 17:26
36
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Волейбол
11 сентября 15:12
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 09:55
15
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Все новости

Анонсы

Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
10:40
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
15:35
УХЛ. «Мариуполь» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Мариуполь» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:15
Шоу в Кременчуге. 18 сентября состоится крупнейший международный турнир ММА Fighting night Storm
WEB
TV
Шоу в Кременчуге. 18 сентября состоится крупнейший международный турнир ММА Fighting night Storm
18:15
Полуфинал чемпионата Европы. Польша – Словения. Видео трансляция
WEB
TV
Полуфинал чемпионата Европы. Польша – Словения. Видео трансляция
18:30
Финал квалификации Лиги чемпионов. «Парма» Россия — «Прометей» Украина. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Финал квалификации Лиги чемпионов. «Парма» Россия — «Прометей» Украина. Трансляция на XSPORT
18:30
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Александрия». Онлайн трансляция
TV
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Александрия». Онлайн трансляция
19:30
Полуфинал чемпионата Европы. Сербия – Италия. Видео трансляция
WEB
TV
Полуфинал чемпионата Европы. Сербия – Италия. Видео трансляция
21:30
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Аталанта». Онлайн трансляция
21:45
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
УХЛ. «Краматорск» — «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» — «Кременчуг». Видео трансляция
19 сентября 14:00
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
19 сентября 16:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
19 сентября 16:15
УХЛ. «Днепр» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Днепр» — «Рулав Одд». Видео трансляция
19 сентября 17:00
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
19 сентября 18:30
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00