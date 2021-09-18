Уайт – Джейку Полу: «Дерись с Силвой, это возрастная группа, которую ты любишь»

Дана Уайт / фото - newsclay.com

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на слова известного видеоблогера Джейка Пола о поединке с бывшем чемпионом UFC Хорхе Масвидалем (35-15). По мнению Уайта, Андерсон Силва (2-1, 1 КО) идеально подошел бы в соперники Полу, так как бразилец, несмотря на внушительный возраст, провел несколько успешных поединков по правилам бокса.

Уайта цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:

Ты не будешь драться с маленьким Хорхе Масвидалем. Нет, он дерется в UFC, потому что у него с нами контракт. Иди и дерись с кем-то, кто твоего роста. Пол только что провел бой с Тайроном Вудли. Тайрону 40 лет, он не выиграл ни одного поединка за три года, ни нокаутировал, ни кого за пять лет. Вот с кем Джейк Пол хочет драться.

К тому же он с трудом выиграл этот бой. Теперь он хочет драться с парнем, который весит 170 фунтов, входит в десятку лучших бойцов и все еще актуален в мире смешанных единоборств. У вас есть Андерсон Силва, у которого ни с кем нет заключенного контракта. Он только что выиграл два боксерских поединка и находится в твоей весовой категории. Пожалуйста. Я только что дал идею для твоего следующего боя, но могу поспорить, что ты не будешь драться с Андерсоном».