Уайт: «Если бы Емельяненко принял предложение, то ему не было бы необходимости драться в 45 лет»

Федор Емельяненко / Фото: Беллатор

Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции после турнира в Абу-Даби ответил на критику легендарного российского тяжеловеса Федора Емельяненко.



Во-первых, я не знаю Федора лично, а он не знает меня. Мы встречались только один раз, но во время нашей встречи, ему нужно было упереться в деньги. Если бы тогда он это сделал, то ему небыло бы необходимости драться в 45 лет.

Я предлагал ему контракт и уверен, что это предложение и сейчас актуально, даже когда он лежит ночью в кровати. Мы пытались подписать его, но Федор меня не любит. Сейчас я не вижу шанса, чтобы он согласился».