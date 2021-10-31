Кормье призвал Емельяненко завершить карьеру
Уайт: «Если бы Емельяненко принял предложение, то ему не было бы необходимости драться в 45 лет»
Предложение к Федору Емельяненко до сих пор актуально
15:58
Федор Емельяненко / Фото: Беллатор
Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции после турнира в Абу-Даби ответил на критику легендарного российского тяжеловеса Федора Емельяненко.
«Я больше не должен считать Федора Емельяненко переоцененным из-за нокаута в бою с Тимоти Джонсоном? Я слышал несколько недель назад о том, как Федор сказал про меня: «У него все упирается в деньги».
Во-первых, я не знаю Федора лично, а он не знает меня. Мы встречались только один раз, но во время нашей встречи, ему нужно было упереться в деньги. Если бы тогда он это сделал, то ему небыло бы необходимости драться в 45 лет.
Я предлагал ему контракт и уверен, что это предложение и сейчас актуально, даже когда он лежит ночью в кровати. Мы пытались подписать его, но Федор меня не любит. Сейчас я не вижу шанса, чтобы он согласился».
Напомним, ранее Емельяненко заявил, что в нем до сих пор заинтересованы в UFC.
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