Уайт: «Если Джонс не проведет бой этим летом, то больше никогда не сможет драться»

Президент UFC – об отказе звезды промоушена от боя с Миочичем



Дэйна Уайт / Фото - mmafighting Президент UFC Дэйна Уайт высказался по поводу Джона Джонса (26-1) выйти в октагон с соотечественником Стипе Миочичем (20-4).



По словам главы организации, если звездный американец не примет поединок этим летом, то может быть уволен с UFC.



Цитирует функционера sherdog.com.



«Все зависит от Джонса, хочет он драться или нет. Для него есть варианты, все что нужно, это его согласие. Так что если Джон хочет вернуться, то в этом нет проблемы. Если он этого не сделает, то в принципе ему и не нужно. Никто не заставит Джона Джонса драться. У него была невероятная карьера и потрясающее наследие. Лично я сейчас его считаю лучшим, но есть парни, которые уже наступают ему на пятки, к примеру, тот же Камару Усман. Решение должен принять сам Джонс, но если он не проведет бой этим летом, то больше никогда не сможет драться. Так что ему нужно решить, что он хочет делать дальше. Конечно, если он выиграет титул в тяжелом весе, то о его статусе, больше никто и никогда спорить не будет, но прямо здесь и сейчас он находится на грани и может уйти на пенсию».



Ранее Уайт заявил, что

Президент UFCвысказался по поводу отказа экс-чемпиона промоушена в полутяжелом весе(26-1) выйти в октагон с соотечественником(20-4).По словам главы организации, если звездный американец не примет поединок этим летом, то может быть уволен с UFC.Цитирует функционераРанее Уайт заявил, что поединок Джонса и Миочича находится в разработке

Владимир Кириченко