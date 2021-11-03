Уайт: «Кайла Харрисон до сих пор ни с кем сильным не дралась»

Дэйна уверен, что Нуньес справилась бы с соперницами Кайлы еще увереннее





Дэйна Уайт / Фото: UFC Президент UFC Дэйна Уайт высказался о чемпионке PFL в легком весе и золотой медалистки Олимпийских игр в дзюдо Кайле Харрисон (12-0). Слова главы промоушена приводит портал mmafighting.com.

«Кайла Харрисон до сих пор ни с кем сильным не дралась. Не дралась вообще ни с кем. Дайте мне выставить Аманду Нуньес против прошлых соперниц Харрисон и в женском MMA будет зарегистрирована первая смерть. Кайла мне нравится, ничего не имею против нее, но будем честны». Напомним, ранее Харрисон выиграла болевым приемом у Тэйлор Гуардадо.

Карен Агабекян