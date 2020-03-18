Оливейра и Чендлер сойдуться в борьбе за пояс UFC в легком весе, оставленный Хабибом
Уайт – Хабибу: «Было невероятно наблюдать за тем, как ты работаешь. Спасибо за все»
Президент UFC трогательно провел на пенсию непобежденного чемпиона
10:59
Уайт и Хабиб / Фото - insiderПрезидент UFC Дэйна Уайт в Instagram обратился к экс-чемпиону промоушена в легком дивизиону Хабибу Нурмагомедову, после того, как непобежденный россиянин официально объявил о завершении карьеры.
«29-0. Он на 100% официально на пенсии. Было невероятно наблюдать за тем, как ты работаешь, Хабиб. Спасибо тебе за все и наслаждайся тем, что будет дальше, мой друг».
А тем временем топовый бразильский боец Чарльз Оливейра и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер оспорят титул UFC в легком дивизионе, который оставил вакантным россиянин.