Уайт: «Когда Макгрегор будет готов драться, он сообщит нам об этом»

Глава UFC пообещал, что ирландец встретится с достойным соперником

Конор Макгрегор / фото - bleacherreport.com

Глава UFC Дана Уайт рассказал порталу Sky Sports, что пока точно не знает, когда бывший чемпион лиги в двух дивизионах Конор Макгрегор (22-6) вернется в октагон, но пообещал, что ирландец встретится с достойным соперником.

«Конор пока даже не готов. Он все еще восстанавливается. Когда Конор вернется, когда он действительно будет готов тренироваться, будет готов драться, тогда давайте и посмотрим, какой будет ситуация, и выясним, кто станет следующим его соперником. Когда Макгрегор будет готов драться, он сообщит нам об этом. Конор приедет сюда в следующем месяце, так что мы сядем вместе и поговорим. Список потенциальных соперников прямо здесь. Есть 10 лучших парней в мире, и Конор там девятый номер. Вот этот список».

Конор Макгрегор вернулся к тренировкам.