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Уайт: «Миочич уже утвердил себя в статусе величайшего тяжеловеса всех времен»
Президент UFC – о предстоящем поединке Миочич – Нганну
15 марта 16:00
Дана Уайт / фото - latimes.com
Президент UFC Дана Уайт поделился ожиданиями от поединка между Стипе Миочичем и Франсисом Нганну, сообщает BT Sport.
«Не знаю, величайший ли это реванш из тех, что мы проводили, но это точно один из важнейших боев за титул UFC в тяжелом весе.
Прежде всего, Миочич уже утвердил себя в статусе величайшего тяжеловеса всех времен, но если он снова сможет победить Нганну, то это будет драгоценным камнем в короне, венчающей его удивительную карьеру. Победитель этого боя будет драться с Джоном Джонсом».
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