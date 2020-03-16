Уайт: «Миочич уже утвердил себя в статусе величайшего тяжеловеса всех времен»

Дана Уайт / фото - latimes.com

Президент UFC Дана Уайт поделился ожиданиями от поединка между Стипе Миочичем и Франсисом Нганну, сообщает BT Sport.

Прежде всего, Миочич уже утвердил себя в статусе величайшего тяжеловеса всех времен, но если он снова сможет победить Нганну, то это будет драгоценным камнем в короне, венчающей его удивительную карьеру. Победитель этого боя будет драться с Джоном Джонсом».