Очень самоуверенный грузин. Чикадзе намерен в следующем поединке сразиться Холловэем
Уайт: «Мне нравится то, что говорит и делает Чикадзе»
Президент UFC – о главном поединке турнира UFC on ESPN 30
10:40
Дэйна Уайт / Фото - bloodyelbowПрезидент UFC Дэйна Уайт поделился мнением относительно прошедшего поединка полулегковесов Гиги Чикадзе (14-2) и Эдсона Барбозы (22-10).
Цитирует функционера ESPN.
«Так круто. Я был так взволнован этим боем, и с тех пор, как он закончился, я просто не нахожу себе места. Это было какое-то дерьмо высокого уровня, которое мы видели сегодня вечером. Я знал, на бумаге, что у этой штуки есть потенциал стать тем, чем она и стала на самом деле. Я не знаю, что дальше для Гиги. Опять же, я не думаю об этом в ночь боя. Мне нравится то, что он это сказал, мне нравится то, что он хочет сделать».
Напомним, Чикадзе победил Барбозу техническим нокаутом в третьем раунде на турнире UFC on ESPN 30. Результаты прошедшего ивента.
Комментарии 0