Намаюнас и Вейли Жанг проведут реванш в со-главном событии UFC 268
Уайт назвал имя следующей соперницы Намаюнас
В организации сейчас работают над боем для чемпионки
11:55
Роуз Намаюнас / Фото: MMA Fighting
Президент UFC Дэйна Уайт назвал имя следующей соперницы чемпионки в минимальном весе Роуз Намаюнас (11-4). Слова главы промоушена приводит портал mmajunkie.usatoday.com.
«Следующей претенденткой станет Карла Эспарза. Это абсолютно точно».
Экс-чемпионка UFC Эспарза ведет серию из пяти побед, а в последнем бою выиграла у Янь Сяонань.
Отметим, что Эспарза потеряла свой титул 14 марта 2015 года, уступил нокаутом Йоанне Эджейчик, которая затем уступила пояч в бою с Намаюнас.
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