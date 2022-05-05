Президент UFC – о бое Фьюри – Нганну: «Мне определенно не нравится эта затея»
Уайт не буде звільняти Фергюсона, якщо він програє четвертий бій підряд
7 травня у Тоні бій з Чендлером
11:11
Дейна Уайт / Фото: UFC
Президент UFC Дейна Уайт не буде звільняти Тоні Фергюсона (25-6) та Майкла Чендлера (22-7), якщо один з них програє у майбутньому поєдинку.
Зазначимо, що Чендлер йде на серії з двох поразок, а Фергюсон програв три останні бої.
«Ми все ще говоримо про п'ятого номера проти сьомого у найжорсткішому дивізіоні нашого спорту. І якщо ви подивіться, кому вони програли, то побачите, що там – лише найкращі у світі. Ці хлопці завжди влаштовують найяскравіше видовище, вони завжди виходять битися. І жодного з них не буде звільнено після цього бою».
Нагадаємо, Уайт раніше розкритикував боксерів, яким переплачують.
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