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Уайт не буде звільняти Фергюсона, якщо він програє четвертий бій підряд

7 травня у Тоні бій з Чендлером
MMA
11:11
Уайт не буде звільняти Фергюсона, якщо він програє четвертий бій підряд
Дейна Уайт / Фото: UFC

Президент UFC Дейна Уайт не буде звільняти Тоні Фергюсона (25-6) та Майкла Чендлера (22-7), якщо один з них програє у майбутньому поєдинку.

Зазначимо, що Чендлер йде на серії з двох поразок, а Фергюсон програв три останні бої.

«Ми все ще говоримо про п'ятого номера проти сьомого у найжорсткішому дивізіоні нашого спорту. І якщо ви подивіться, кому вони програли, то побачите, що там – лише найкращі у світі. Ці хлопці завжди влаштовують найяскравіше видовище, вони завжди виходять битися. І жодного з них не буде звільнено після цього бою».

Нагадаємо, Уайт раніше розкритикував боксерів, яким переплачують.

Карен Агабекян
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Дэйна Уайт Майкл Чендлер Тони Фергюсон

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