Джон Джонс – о бое Нганну – Гане: «Я с нетерпением жду, когда определится мой будущий оппонент»
Уайт: «Не уверен, что Джон Джонс сразится с победителем боя Нганну – Гане»
Президент UFC – о будущем звезды промоушена
11:59
Джон Джонс / Фото - usatodayПрезидент UFC Дэйна Уайт рассказал о перспективах экс-чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса (26-1) провести бой с победителем поединка между Фрэнсисом Нганну (16-3) и Сирилом Гане (10-0).
Цитирует Уайта mmajunkie.usatoday.com.
«Не уверен, что Джонс следующий. Не потому что я считаю его ненадежным, а потому, что я, честно говоря, не знаю, что Джонс хочет делать дальше. Думаю, Джонс посмотрит этот бой и примет решение. Может быть, он откажется от тяжелого дивизиона. Может быть, он вернется и попытается вернуть себе чемпионство в полутяжелом весе».
Напомним, что Нганну и Гане проведут поединок 22 января на арене Honda Center в Анахайме (штат Калифорния, США), в главном событии турнира UFC 270.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя Нганну – Гане на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.
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