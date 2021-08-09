Миочич хочет покинуть UFC
Уайт: «Не знаю, что дальше будет с Миочичем»
Глава UFC отметил, что американец находится в планах лиги на 2022 год
14:58
Стипе Миочич / Фото - mmamania.comПрезидент UFC Дэйна Уайт не смог ответить на вопрос относительно дальнейших выступлений в лучшей ММА-лиге мира бывшего чемпиона в тяжелом дивизионе Стипе Миочича (20-4).
Цитирует функционера MMAFighting.
«Не знаю, что будет дальше со Стипе. Теперь Сирил Гане будет драться с Нганну. У нас есть выступление Джона Джонса в 2022 году, но Стипе также в наших планах на следующий год».
Ранее Миочич намекнул на желание покинуть американский промоушен.
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