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Уайт: «Не знаю, что дальше будет с Миочичем»

Глава UFC отметил, что американец находится в планах лиги на 2022 год
MMA
14:58
Уайт: «Не знаю, что дальше будет с Миочичем»
Стипе Миочич / Фото - mmamania.com
Президент UFC Дэйна Уайт не смог ответить на вопрос относительно дальнейших выступлений в лучшей ММА-лиге мира бывшего чемпиона в тяжелом дивизионе Стипе Миочича (20-4).

Цитирует функционера MMAFighting.

«Не знаю, что будет дальше со Стипе. Теперь Сирил Гане будет драться с Нганну. У нас есть выступление Джона Джонса в 2022 году, но Стипе также в наших планах на следующий год».


Ранее Миочич намекнул на желание покинуть американский промоушен.
Владимир Кириченко
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Стипе Миочич Дэйна Уайт

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