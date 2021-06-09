Уайт: «Ник Диас подерется в этом году»
Уайт: «Нганну нужно было в 12 лет завести Youtube-канал, чтобы сейчас боксировать с Мейвезером»
Чемпион UFC ранее возмутился гонораром Логана Пола
13:10
Дэйна Уайт / фото - CGTN
Глава промоушена UFC Дэйна Уайт прокомментировал заработок блогера Логана Пола за выставочный поединок против Флойда Мейвезера. Функционер ответил на претензии чемпиона тяжелого дивизиона Френсиса Нганну (16-3) в интервью Submission Radio.
«Ютуберы стали драться и все вокруг словно сошли с ума – что я делаю не так? Да все просто – нужно было завести канал на YouTube, когда тебе было 12 лет, и сейчас ты был бы там знаменитостью, и мог бы боксировать с Флойдом Мевезером, я полагаю. Вот мой ответ».
РанееУайт в подобном стиле ответил Пауло Косте.
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