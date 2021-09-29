Уайт о решении Джона Джонса бросить алкоголь: «Ему нужно было завязать десять лет назад»

Из-за алкоголя в жизни бойца случилось множество неприятностей





Дэйна Уайт, Джон Джонс / Фото: MMA Junkie - USA Today

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал заявление арестованного полицией экс-чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса о том, что он завязал с алкоголем.



«Ему нужно было завязать десять лет назад. Он опоздал. Это то, что случается, когда Джонс попадает в Лас-Вегас. Он приезжает туда и... Это тяжелое место для него. Он провел в Вегасе меньше 12 часов, но оказался за решеткой. Каждый раз, привозя его сюда, мы пытаемся держать его здесь меньше времени. В этот раз он был с семьей, и поэтому мы неправильно поняли ситуацию. Посмотрим, чем это обернется с точки зрения закона».

Напомним, Джонса задержали за домашнее насилие и противдействие полиции.