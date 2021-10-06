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Уайт – о смерти бойца BKFC Торнтона: «Кто-то шокирован этим?»
Президент UFC отметил уровень безопасности в своем промоушене
10:58
Дэйна Уайт / Фото - UFCПрезидент UFC Дэйна Уайт поделился мнением по поводу смерти бойца лиги кулачных боев Bare Knuckle FC Джастина Торнтона, который умер после поражения нокаутом в поединке, который состоялся 20 августа в Миссисипи, США.
Цитирует Уайта mmafighting.com.
«Во-первых, кто-то шокирован этим? Я имею в виду, что это кулачные бои. Я не большой фанат этого. Я бы сказал, что меня беспокоит, когда я вижу, как некоторые наши бойцы уходят отсюда туда. Тогда я думаю: «Боже мой».
«Мы проводим бои больше 25 лет. Я организовал больше 7000 поединков, и в UFC ни у кого не было серьезных травм. Каждый год мы тратим свыше 20 миллионов долларов на спортивную медицину. 20 миллионов в год уходят на здоровье и благополучие спортсменов. 25 процентов наших бойцов мы отправляем к специалистам. В результате за последние 20 лет мы обнаружили 10 спортсменов, у которых были медицинские проблемы, представляющие угрозу их жизни. Им не следовало драться. Но если бы они выступали не в UFC, то, вероятно, подрались бы и умерли».
«Так что нас даже не следует упоминать в одном предложении с кулачными боями. Это два совершенно разных мира. Очень жаль слышать, что этот парень умер, но вы никогда не увидите, как другие организации так же относятся к здоровью, безопасности и медицинскому тестированию бойцов, как мы».
Напомним, в последнем поединке Торнтон уже на 19-й секунде был отправлен в нокаут Диллоном Клеклером, после чего незамедлительно был доставлен в медицинский центр.
Торнтон был частично парализован после боя. В последнее время он боролся с инфекцией, вызванной травмой спинного мозга.
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