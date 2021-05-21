Уайт – о титульных амбициях Джонса в тяжелом дивизионе: «Мы двигаемся дальше, он может снова драться в полутяжелом весе»

Президент UFC заверил, что «Боунс» точно не получит шанс подраться с Нганну

Джон Джонс / фото - bleacherreport.com Президент UFC Дана Уайт рассказал порталу TMZ Sports, что экс-чемпион полутяжелого веса Джон Джонс (26-1) точно не получит шанса подраться с обладателем титула в тяжелом дивизионе Фрэнсисом Нганну (16-3), который сразится с Дерриком Льюисом (25-7). По словам Уайта, если Джонс хочет и дальше выступать в UFC, он может вернуться в родную весовую категорию. «Мы стопроцентно пошли дальше. Послушайте, я устраиваю поединки каждую субботу. У нас есть окно, когда мы пытаемся организовать определенные бои и сделать некоторые вещи. Если поединки не проходят в этом окне, то мы двигаемся дальше. Если смотреть реалистично, и я говорил об этом еще с самого начала, Деррик Льюис – парень, который должен получить титульный шанс. Он побеждал Фрэнсиса Нганну. Льюис – следующий в очереди, он возвращается после отличного выступления. Все решено. Мы двигаемся дальше. Все зависит от Джонса. Он может снова драться в полутяжелом весе. Он сказал, что не будет драться со Стипе Миочичем, а теперь Деррик и Фрэнсис сразятся между собой. Так что посмотрим, как сложится этот бой». Джон Джонс отказался от потенциального поединка со Стипе Миочичем (20-4).

Рене Тер Велде