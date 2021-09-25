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Уайт – об аресте Джона Джонса: «Когда мы привозим его в Лас-Вегас, это ожидаемо и больше не шокирует»

Глава UFC в недоумении от действий главной звезды промоушена

MMA
10:21
Уайт – об аресте Джона Джонса: «Когда мы привозим его в Лас-Вегас, это ожидаемо и больше не шокирует»
Дэйна Уайт / Фото - evedonusfilm
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал арест звезды промоушена и экс-чемпиона в полутяжелом дивизионе Джона Джонса (26-1), который был задержан полицией Лас-Вегаса (штат Невада, США) после церемонии включения в Зал Славы.

Цитирует Уайта MMA Junkie.

«Безусловно, мы посмотрим, как эта ситуация сложится для него с точки зрения закона и чем это закончится. Этого парня сложно привезти в Лас-Вегас по любой причине. Этот город не подходит для Джона Джонса, и вот мы снова здесь. Это даже больше не шокирует. Когда мы привозим его сюда, это практически ожидаемо. Его нельзя даже пригласить в Лас-Вегас менее чем на 12 часов, чтобы включить в Зал славы. Это проблема. У этого парня много демонов. Действительно ли это продолжает вызывать шок? На самом деле, нет. Это перестало шокировать. Уже возникают мысли: «О, этот парень в Вегасе, что же произойдет сегодня?» Ты хочешь надеяться, что он стал лучше, что это больше не повторится. Но каждый раз, когда Джонс приезжает в Лас-Вегас, он доказывает, что не может справиться с этим местом».


Напомним, скандальному американскому бойцу были предъявлены обвинения в домашнем насилии, нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля.
Владимир Кириченко
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