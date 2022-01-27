Уайт объяснил, почему не стал надевать пояс на Нганну

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Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, почему не надел пояс на Фрэнсиса Нганну (17-3) после его победы над Сирилом Гане (10-1). Слова Уайта приводит MMA Fighting:

Если кто-то думает, что я проявил неуважение к Фрэнсису: я видел его всю неделю, идиоты. Я пожал ему руку, я поздоровался с ним, я был на всех событиях, связанных с ним.

Однажды я не вышел на бой Майкла Биспинга против Люка Рокхолда, потому что у меня тоже были кое-какие дела. Я выбежал из подсобки, на мне даже не было пиджака».