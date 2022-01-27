Огорчение для тяжелого дивизиона UFC. Нганну вернется в октагон в 2023 году
Уайт объяснил, почему не стал надевать пояс на Нганну
Президент UFC подчеркнул, что конкретно между ним и бойцом нет никакого конфликта
11:01
Фото: Adam Hagy-USA TODAY Sports
Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, почему не надел пояс на Фрэнсиса Нганну (17-3) после его победы над Сирилом Гане (10-1). Слова Уайта приводит MMA Fighting:
«Я не присутствовал на главном событии: я фактически ушел с арены сразу после со-главного события, потому что за кулисами происходили события, с которыми я разбирался.
Если кто-то думает, что я проявил неуважение к Фрэнсису: я видел его всю неделю, идиоты. Я пожал ему руку, я поздоровался с ним, я был на всех событиях, связанных с ним.
Однажды я не вышел на бой Майкла Биспинга против Люка Рокхолда, потому что у меня тоже были кое-какие дела. Я выбежал из подсобки, на мне даже не было пиджака».
Напомним, Нганну недоволен условиями контракта с UFC. Тем не менее, Уайт к нему нормально относится, заявляя, что все проблемы связаны исключительно с окружением бойца.
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