Уайт отреагировал на угрозы Джейка Пола

Джейк Пол / фото - Getty Images

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал bloodyelbow.com заявление известного видеоблогера и начинающего боксера Джейка Пола, пообещавшего отправить его в нокаут.

Звездный ютубер, публично конфликтующий с Уайтом, недавно заявил следующее:

Уайт иронично отреагировал на угрозы Пола, дав понять, что не переживает из-за подобных высказываний.

Вот что я ему скажу: становись в очередь. Есть много людей, которые хотели бы напасть на меня. И это длинная, чертовски длинная очередь, дружок. Тебе придется подождать. Меня это не беспокоит - такой уж у нас бизнес. Я тоже постоянно говорю так о бойцах. Мы занимаемся не самым приятным бизнесом, и это просто часть игры. Все хорошо».