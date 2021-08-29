Уайт отреагировал на угрозы Джейка Пола
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал bloodyelbow.com заявление известного видеоблогера и начинающего боксера Джейка Пола, пообещавшего отправить его в нокаут.
Звездный ютубер, публично конфликтующий с Уайтом, недавно заявил следующее:
«Я думаю, наш конфликт завершится тем, что мы столкнемся в одном из клубов Лас-Вегаса, и я отправлю его в чертов нокаут».
Уайт иронично отреагировал на угрозы Пола, дав понять, что не переживает из-за подобных высказываний.
«Собственно говоря, в этом есть смысл. Мне 52 года, и я вхожу в возрастную группу парней, с которыми он дерется. Поэтому я могу представить, что он хочет со мной биться. Он все свои поединки проводит против 50-летних.
Вот что я ему скажу: становись в очередь. Есть много людей, которые хотели бы напасть на меня. И это длинная, чертовски длинная очередь, дружок. Тебе придется подождать. Меня это не беспокоит - такой уж у нас бизнес. Я тоже постоянно говорю так о бойцах. Мы занимаемся не самым приятным бизнесом, и это просто часть игры. Все хорошо».
Джейк Пол и Тайрон Вудли показали одинаковый вес накануне поединка.