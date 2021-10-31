«Я бы хотел побить его». Петр Ян назвал желанного соперника в случае отказа Стерлинга от реванша
Уайт: «Петр Ян – настоящий чемпион»
Дэйна анонсировал бой с Алджамейном
31 октября 17:59
Петр Ян и Уайт / Фото: UFC
Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции после турнира в Абу-Даби высказался о выступлении Петра Яна (16-2) в поединке с Кори Сэндхагеном (14-4). Слова Уайта приводит портал bjpenn.com.
«Эти двое парней показали абсолютную войну. Петр Ян – это дикарь. Этот парень невероятен и его невозможно остановить. Он просто продолжает постоянно идти вперед.
Если вспомнить, как прошел его бой со Стерлингом, то все сложится справедливо. Петр Ян – настоящий чемпион, и они с Алджамейном подерутся снова».
Напомним, ранее Ян выиграл у Сэндхагена единогласным решением судей.
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