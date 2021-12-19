Нейт Диас: «UFC не хочет платить за тебя, Порье»
Уайт пообещал устроить бой Порье и Диаса
Президент UFC отметил интерес общества к этой схватке
19 декабря 22:37
Дэйна Уайт / Фото: USA Today
Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции после последнего шоу
высказался о возможном бое между Дастином Порье (28-7) и Нэйтом Диасом
(20-13) в полусреднем весе, сообщает sportskeeda.com.
«Послушайте, если они оба хотят этот бой, и фанаты хотят его увидеть, то мы его устроим».
Уайт также заявил, что у UFC есть поединок для Тони Фергюсона.
Напомним, ранее Уайт негативно высказался о Федоре Емельяненко, назвав того плохим промоутером. При этом, сам россиянин обвинил промоушен в подставе.
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