Нганну: «На спаррингах я играл с Гане, как старший брат играет с младшим»
Уайт провел встречу с Нганну относительно дальнейшего сотрудничества
Чемпион UFC, вероятнее всего, подпишет новый контракт с промоушеном
08:21
Фрэнсис Нганну / Фото - cbssports.comПрезидент UFC Дэйна Уайт прокомментировал процесс текущих переговоров с действующим чемпионом тяжелого дивизиона Фрэнсисом Нганну (16-3) после встречи с французом за ужином.
Цитирует американского функционера bjpenn.com.
«На днях мы с Фрэнсисом наткнулись друг на друга за ужином и хорошо поговорили. У него не закончится контракт, если он выиграет этот бой [с Гане]. Думаю, после этого он проведет у нас еще один поединок. Мне кажется, у меня с Фрэнсисом получилась плодотворная беседа».
«Думаю, что Фрэнсис тоже был введен в заблуждение некоторыми не очень умными людьми. Это не особо помогает, когда за тобой стоят люди, которые ни фига не соображают, о чём они говорят».
«Послушайте, я толкую об этом все время - этот спорт приносит мне удовольствие, и я обожаю этим заниматься. Вопреки сложившемуся мнению, мы сделали многих очень богатыми людьми. Если вы не хотите быть здесь, что ж, это не особо приятно для вас, и уж точно не особо весело для меня. Мы все взрослые мужчины и женщины, и каждый из нас обязан самостоятельно делать свои собственные решения в жизни».
Накануне менеджер Нганну Маркель Мартин, рассказал о процессе переговоров своего подопечного с промоушеном.
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