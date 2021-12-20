Макгрегор может подраться за титул уже в первом поединке после возвращения
Уайт рассказал, когда Макгрегор вернется в октагон
Президент UFC заявил, что «Ноториус» все еще питает большую страсть к боям
20 декабря 20:19
Фото: Getty Images
Президент UFC Дэйна Уайт интервью YouTube-каналу ESPN MMA рассказал, когда стоит ожидать возращения Конора Макгрегора (22-6) в октагон:
«У этого парня куча денег, но он по-прежнему питает огромную страсть к боям. Он хочет вернуться и делает все, что нужно для этого. Он говорил мне об этом. Кроме того, вы слышите, что он говорит, вы видите его посты. Когда он вернется? Если с ногой все будет нормально, он вернется летом».
11 июля 2021 года Макгрегор сломал ногу в третьем бою против Дастина Порье. Поясом UFC в легком весе владеет Чарльз Оливейра, который хотел бы подраться с Макгрегором.
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