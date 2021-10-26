Уайт рассказал, собирается ли заключить новый контракт с Нэйтом Диасом

У американца остался еще один бой по контракту с UFC

Нэйт Диас / фото - UFC

Президент UFC Дана Уайт намекнул, что не против заключить новое соглашение с Нэйтом Диасом (20-13), у которого остался всего один бой по контракту с промоушеном, но, по его словам, американец должен сам принять это решение.

Уайта цитирует портал mmafighting.com:

«Это решение, которое он должен принять самостоятельно. Послушайте, многие парни ни секунды не сомневаются перед принятием такого решения, в этом нет секрета. Если вы верите, что являетесь одним из лучших бойцов в мире, а также уверенны, что сможете стать чемпионом нашей организации или держаться в пятерке лучших своей весовой категории, тогда ваше место здесь. Но в ту же секунду, когда вы начали сомневаться в этом, вам нужно начать искать другие варианты».

Нэйт Диас дал понять, когда стоит ждать его возвращение.