Уайт розкритикував боксерів: «Усім цим хлопцям переплачують»

Дейна Уайт / Фото: MMA Junkie - USA Today

Президент UFC Дейна Уайт розкритикував тих, хто порівнює гонорари в його організації та боксі. Слова глави промоушена приводить портал mmafighting.com.

Усі хочуть більше грошей, і одна з великих проблем, у тому числі й у боксі, – усім цим хлопцям переплачують, і після кожного бою вони влаштовують відпустку та звалюють із бізнесу. Вони просто намагаються вичавити з вас якнайбільше грошей, а потім звалити. Побачимося за кілька років.

Не можна збудувати лігу на цьому. Не можна збудувати спорт. Не можна з таким мисленням мати 750 бійців на контракті, які заробляють гроші та годують свої сім'ї щороку. Це не працює. Потрібно керувати бізнесом.

У нас своя бізнес-модель: якщо ти чемпіон, то тобі належить відсоток з PPV. Або якщо ти очолюєш кард, якщо добре продаєшся і ми знаємо, що ти приносиш гроші, то ти також отримуєш відсоток із PPV. Що здобув, те й з'їв.

Щоправда, деякі хлопці просто кажуть: «Я хочу $30 млн». Окей, з якого дива? Я теж хочу, дайте мені $30 млн. Ми всі хочемо, але з чого? І при цьому ніхто не переймається бізнесом, бо це не командний спорт, кожен вважає себе головною зіркою. Щоб вести справжній бізнес, такі речі слід контролювати. Ми тому й збудували стійкий бізнес, що в нашій організації все заробляють добре – навіть гейткіпери.

Я завжди говорю: якщо не подобається те, що я роблю, і як я це роблю, то просто відкрийте свій промоушен і платіть бійцям скільки завгодно. За 20 років ми створили одну із найуспішніших спортивних ліг в історії. Люди готові інвестувати в це, що дозволяє спорту зростати та дає більше можливостей не лише бійцям, а й багатьом співробітникам, яких ми наймаємо. Якщо дозволити окремим людям висмоктати всі гроші з цього, то все розвалиться. Бізнес має бути справжнім та цікавим, щоб з'явилися охочі в нього інвестувати».