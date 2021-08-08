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Уайт: «Сирил Гане сегодня сделал свою работу»

Президент UFC прокомментировал победу француза над Льюисом на UFC 265
MMA
14:00
Уайт: «Сирил Гане сегодня сделал свою работу»
Фото: mmajunkie.usatoday.com

Президент UFC Дана Уайт во время послематчевой пресс-конференции, посвященной турниру UFC 265, прокомментировал главное событие этого ивента, в рамках которого октагон разделили тяжеловесы француз Сирил Гане (10-0) и американец Деррик Льюис (25-9).

Уайта цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:

«Это был крутой бой. Когда мы только организовывали этот поединок, многие критиковали меня, в то время как я доказывал, что нас ждет крутое противостояние и оказался прав. У нас есть два элитных тяжеловеса. С одной стороны парень, победивший в свое время Фрэнсиса Нганну, а с другой боец, который никогда не проигрывал. Отличная предыстория, верно? Перед этим боем получилось много накала, что вызвало большой интерес у фанатов. Сирил Гане сегодня сделал свою работу. Он выглядел невероятно».

Сирил Гане прокомментировал свою победу над Дерриком Льюисом на UFC 265.

Рене Тер Велде
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Теги

Сирил Гане Деррик Льюис Дэйна Уайт

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