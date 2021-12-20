Уайт советует Нику Диасу больше не выходить на бои

Ник Диас / Фото: CBS Sports

Президент UFC Дэйна Уайт в интервью ESPN прокомментировал бойцовскую карьеру скандального ветерана полусреднего веса Ника Диаса.



Не думаю, что Ник делает это из-за любви к боям. Мне кажется, что Ник выходит драться из-за того, что должен... Знаете, когда я размышляю о том, как Ник Диас готовится к поединку, то всегда думаю о людях, которые утром едут в плотном траффике на нелюбимую им работу».