Сехудо «Ник Диас должен провести третий бой с Робби Лоулером»
Уайт советует Нику Диасу больше не выходить на бои
Дэйна отметил, что Нику уже не нужны поединки
20 декабря 20:39
Ник Диас / Фото: CBS Sports
Президент UFC Дэйна Уайт в интервью ESPN прокомментировал бойцовскую карьеру скандального ветерана полусреднего веса Ника Диаса.
«Несмотря на то, как хорошо Ник выглядел, и что он сделал после такого огромного простоя. Думаю, что ему не нужно больше драться.
Не думаю, что Ник делает это из-за любви к боям. Мне кажется, что Ник выходит драться из-за того, что должен... Знаете, когда я размышляю о том, как Ник Диас готовится к поединку, то всегда думаю о людях, которые утром едут в плотном траффике на нелюбимую им работу».
Напомним, 38-летний Ник Диас в сентябре вернулся спустя шесть лет и уступил техническим нокаутом экс-чемпиону Робби Лоулеру.
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