Тренер Хабиба советует Оливейре выбрать бой с Макгрегором
Уайт: «Тот же Андерсон Силва сделал больше Хабиба»
Президент UFC – о выборе рейтинга лучших бойцов в истории ММА
10:41
Уайт и Хабиб / Фото - mmaindiaПрезидент UFC Дэйна Уайт объяснил, почему не включил экс-чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова в свой рейтинг лучших бойцов за всю историю ММА.
Цитирует Уайта Yahoo Sports.
«Да, я выбрал Джона Джонса, Жоржа Сен-Пьера, Камару Усмана и Андерсона Силву. Тот же Андерсон сделал больше Хабиба – он был там больше. Доминирование Хабиба было невероятным, но это разные эпохи с различными уровнями навыков».
Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. В UFC россиянин провел 13 поединков, во всех одержав победы.
Ранее Хабиб рассказал о том, почему не подписывает женщин в свой промоушен.
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