Менеджер Хабиба предложил Фергюсону провести с россиянином схватку по грэпплингу
Уайт: «У нас есть поединок для Фергюсона»
Глава UFC намекает на скорое возвращение «Эль-Кукуя»
13:30
Тони Фергюсон / фото - Getty Images
Президент UFC Дана Уайт признался YouTube-каналу промоушена, что бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-6) близок к возвращению в октагон.
«Возможен ли бой Фергюсона и Нейта Диаса? Думаю, у нас есть поединок для Фергюсона. У нас есть кое-кто для него.
Интересный ли это поединок? Да. Посмотрите на сегодняшний турнир. Потрясающее шоу».
Тони Фергюсон бросил вызов экс-обладателю титулов двух дивизионов Конору Макгрегору (22-6).
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