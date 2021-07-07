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Уайт утверждает, что Нганну был в курсе организации поединка между Льюисом и Ганом

Президент UFC - о введении временного титула в тяжелом весе организации
MMA
14:30
Уайт утверждает, что Нганну был в курсе организации поединка между Льюисом и Ганом
Дана Уайт / фото - Getty Images

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал ситуацию с введением временного титула в тяжелом весе организации. По словам главы компании, представители команды чемпиона тяжелого дивизиона француза Фрэнсиса Нганну (16-3), были в курсе событий, и перед ними стояло условие, что если их подопечный не подпишет контракт на реванш с Дерриком Льюисом (25-7), то американец в намеченную дату проведет бой против Сирила Гана (9-0) за промежуточный титул.

Уайта цитирует портал mmafighting.com:

«В команде Фрэнсиса знали, что происходит еще за несколько недель перед тем, как мы объявили о бое между Льюисом и Ганом. Также они были осведомлены, что если Фрэнсис не подпишет контракт, то мы введем временный титул. Такое уже происходило миллион раз.

Дело в том, что мы здесь занимаемся делом и устраиваем бои каждую субботу. Нам нужно было главное событие для турнира в Хьюстоне. Мы не могли заключить сделку между Нганну и Льюисом, поэтому было принято решение ввести промежуточный титул. Все абсолютно логично».

Деррик Льюис и Сирил Гане проведут бой 7 августа на турнире UFC 265.

Рене Тер Велде
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Теги

Дэйна Уайт Фрэнсис Нганну Деррик Льюис Сирил Гане

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