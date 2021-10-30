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Уайт: «Я не думаю, что Фергюсон сейчас хочет драться»
Глава UFC предполагает, что американец решил взять перерыв в карьере
30 октября 09:30
Тони Фергюсон / фото - UFC
Президент UFC Дана Уайт рассказал, как обстоят дела с возвращением американца Тони Фергюсона (25-6). По словам главы компании, Тони не связывался с ним и не говорил, что хочет провести бой. Таким образом, Уайт предполагает, что Фергюсон решил взять перерыв в карьере.
Уайта цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:
«Я не думаю, что Тони сейчас хочет драться. Все похоже на то, что он возьмет отпуск.
Фергюсон по-прежнему является одним из самых талантливых бойцов. Когда он будет готов вернуться, мы сопоставим все возможности и посмотрим, как это произойдет».
Тони Фергюсон бросил вызов экс-обладателю титулов двух дивизионов Конору Макгрегору (22-6).
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