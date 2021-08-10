Уайт: «Я никогда не называл Сирила Гана скучным бойцом»

Дана Уайт / фото - Getty Images

Во время послематчевой пресс-конференции посвященной турниру UFC 265, президент UFC Дана Уайт ответил журналисту, который упрекнул его в том, что тот несколько раз говорил, будто считает временного чемпиона организации в тяжелом весе француза Сирила Гана (10-0) скучным бойцом.

Уайта цитирует портал bjpenn.com.

Вы видели, что Ган сделал с Дерриком Льюисом, он полностью деклассировал его. Я не знаю точных цифр статистики ударов, но разница колоссальная. Сирил нанес сотни ударов, в то время, как Деррик примерно три. Он полностью переиграл Льюиса, сделав это легко и непринужденно в бою с парнем, который может выключить вам свет одним ударом. Этот боец очень талантлив. Слушайте, когда вам говорят, будто вы скучный и все такое, вы не должны обращать внимание на это, а просто продолжать делать свою работу».