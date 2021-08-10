Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 1
Сегодня 11
Завтра 1
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:30 Ужгород - Оболонь 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Десна - Ингулец 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Шахтер Караганда - Колос 0:0 Перед началом овертайма
Футбол (11 событий из 14) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Црвена Звезда -:- Запланирован
20:00 Славия Прага - Ференцварош -:- Запланирован
20:30 Шахтер - Генк -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Олимпиакос -:- Запланирован
21:00 Митьюлланд - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Монако - Спарта Прага -:- Запланирован
21:30 Янг Бойз - Клуж -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Мальме -:- Запланирован
22:00 Легия Варшава - Динамо Загреб -:- Запланирован
22:00 Бенфика - Спартак Москва -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Шахтер Караганда - Колос 0:0 Перед началом овертайма
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Минай -:- Запланирован

Уайт: «Я никогда не называл Сирила Гана скучным бойцом»

Президент UFC отреагировал на упреки в свой адрес
MMA
13:55
Уайт: «Я никогда не называл Сирила Гана скучным бойцом»
Дана Уайт / фото - Getty Images

Во время послематчевой пресс-конференции посвященной турниру UFC 265, президент UFC Дана Уайт ответил журналисту, который упрекнул его в том, что тот несколько раз говорил, будто считает временного чемпиона организации в тяжелом весе француза Сирила Гана (10-0) скучным бойцом.

Уайта цитирует портал bjpenn.com.

«Один из присутствующих здесь журналистов, сказал, будто я считаю Сирила Гана скучным бойцом. Я не помню, что когда-то говорил что-то подобное. Я никогда не называл его скучным бойцом. Слушайте, если я когда-то сказал что-то подобное, то мне ничего не остается, как признать это. Но я думаю, что у этого парня есть свой стиль. Он большой, сильный, крутой тяжеловес, который двигается, как боец среднего дивизиона.

Вы видели, что Ган сделал с Дерриком Льюисом, он полностью деклассировал его. Я не знаю точных цифр статистики ударов, но разница колоссальная. Сирил нанес сотни ударов, в то время, как Деррик примерно три. Он полностью переиграл Льюиса, сделав это легко и непринужденно в бою с парнем, который может выключить вам свет одним ударом. Этот боец очень талантлив. Слушайте, когда вам говорят, будто вы скучный и все такое, вы не должны обращать внимание на это, а просто продолжать делать свою работу».

Сирил Гане деклассировал Деррика Льюиса (25-9) в поединке за временный пояс UFC.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дэйна Уайт Сирил Гане

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Бывший чемпион UFC сравнил Джона Джонса с Нганну и Гане
Бывший чемпион UFC сравнил Джона Джонса с Нганну и Гане
MMA
10:20
Уайт: «Не знаю, что дальше будет с Миочичем»
Уайт: «Не знаю, что дальше будет с Миочичем»
MMA
9 августа 14:58
Дэйна Уайт еще раз подтвердил, что Хабиб окончательно завершил карьеру
Дэйна Уайт еще раз подтвердил, что Хабиб окончательно завершил карьеру
MMA
9 августа 09:38
Гане предложил Нганну сроки и место поединка за титул
Гане предложил Нганну сроки и место поединка за титул
MMA
8 августа 21:43
В UFC заявили, что Джон Джонс не будет следующим соперником Нганну
В UFC заявили, что Джон Джонс не будет следующим соперником Нганну
MMA
8 августа 16:58
Уайт: «Сирил Гане сегодня сделал свою работу»
Уайт: «Сирил Гане сегодня сделал свою работу»
MMA
8 августа 14:00

Новости: MMA

Нуньес вернулась к тренировкам после коронавируса
Нуньес вернулась к тренировкам после коронавируса
16:59
Александр Емельяненко проведет бой с популярным блогером
Александр Емельяненко проведет бой с популярным блогером
15:30
Уайт: «Я никогда не называл Сирила Гана скучным бойцом»
Уайт: «Я никогда не называл Сирила Гана скучным бойцом»
13:55
Усман готов подраться против Висенте Люке
Усман готов подраться против Висенте Люке
13:50
Мендес назвал самого опасного ударника в UFC: «Он обладает самым тяжелым ударом, который я когда-либо видел»
Мендес назвал самого опасного ударника в UFC: «Он обладает самым тяжелым ударом, который я когда-либо видел»
10:55
Бывший чемпион UFC сравнил Джона Джонса с Нганну и Гане
Бывший чемпион UFC сравнил Джона Джонса с Нганну и Гане
10:20
Диллашоу рассказал, когда вернется в октагон
Диллашоу рассказал, когда вернется в октагон
08:55
Джонс не заинтересован в поединке со Миочичем
Джонс не заинтересован в поединке со Миочичем
07:55
Ничего себе! Роган рассказал сколько весит в бою Усман
Ничего себе! Роган рассказал сколько весит в бою Усман
9 августа 14:58
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
26
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 08:22
19
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
24
Все новости