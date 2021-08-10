Уайт: «Я никогда не называл Сирила Гана скучным бойцом»
Во время послематчевой пресс-конференции посвященной турниру UFC 265, президент UFC Дана Уайт ответил журналисту, который упрекнул его в том, что тот несколько раз говорил, будто считает временного чемпиона организации в тяжелом весе француза Сирила Гана (10-0) скучным бойцом.
Уайта цитирует портал bjpenn.com.
«Один из присутствующих здесь журналистов, сказал, будто я считаю Сирила Гана скучным бойцом. Я не помню, что когда-то говорил что-то подобное. Я никогда не называл его скучным бойцом. Слушайте, если я когда-то сказал что-то подобное, то мне ничего не остается, как признать это. Но я думаю, что у этого парня есть свой стиль. Он большой, сильный, крутой тяжеловес, который двигается, как боец среднего дивизиона.
Вы видели, что Ган сделал с Дерриком Льюисом, он полностью деклассировал его. Я не знаю точных цифр статистики ударов, но разница колоссальная. Сирил нанес сотни ударов, в то время, как Деррик примерно три. Он полностью переиграл Льюиса, сделав это легко и непринужденно в бою с парнем, который может выключить вам свет одним ударом. Этот боец очень талантлив. Слушайте, когда вам говорят, будто вы скучный и все такое, вы не должны обращать внимание на это, а просто продолжать делать свою работу».
Сирил Гане деклассировал Деррика Льюиса (25-9) в поединке за временный пояс UFC.
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