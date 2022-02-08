Хирн: «Уайт способен перебить весь хевивейт, когда он в ударе»
Уберите детей и слабонервных от экрана. В UFC показали операцию Камару Усмана. Фото 18+
Нигерийцу прооперировали травмированную руку
13:59
Камару Усман / Фото: Инстаграм
Президент UFC Дэйна Уайт в Instagram опубликовал фото с операции на руке чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана
(20-1).
«У лучшего бойца мира вне зависимости от веса сегодня была операция на связке кисти. Это фотографии до и после. До скорой встречи, чемп!».
Напомним, Усман свой следующий поединок проведет против британца Леона Эдвардса.
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