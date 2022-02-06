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01:00 Даллас Маверикс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
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Уберите детей от экрана. Украинцу сломали руку в дебютном поединке в UFC. Видео

Денис не смог совладать с бразильским джиу-джитсу соперника
MMA
09:20
Уберите детей от экрана. Украинцу сломали руку в дебютном поединке в UFC. Видео
Денис Бондарь / Фото: скрин-шот

В Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 200 украинскому дебютанту в наилегчайшем весе Денису Бондарю (14-3) сломали руку.

Инцидент случился в первом раунде поединка против канадца Малкольма Гордона (14-5).


Отметим, что бойцы должны провести бой 20 ноября 2021 года, но Гордон снялся с поединка по состоянию здоровья.

Напомним, ранее Бондарь раскритиковал рекомендации олимпийцам по поводу общения с российскими спортсменами.

Карен Агабекян
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Денис Бондарь

Комментарии 1

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6 февраля 2022г. 10:45
Тренуватися хлопе треба, а не триндіти.
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