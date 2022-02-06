Бондарь провел дебютную процедуру взвешивания в UFC. Украинец вложился в лимит дивизиона
Уберите детей от экрана. Украинцу сломали руку в дебютном поединке в UFC. Видео
Денис не смог совладать с бразильским джиу-джитсу соперника
09:20
Денис Бондарь / Фото: скрин-шот
В Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 200 украинскому дебютанту в наилегчайшем весе Денису Бондарю (14-3) сломали руку.
Инцидент случился в первом раунде поединка против канадца Малкольма Гордона (14-5).
Отметим, что бойцы должны провести бой 20 ноября 2021 года, но Гордон снялся с поединка по состоянию здоровья.
Напомним, ранее Бондарь раскритиковал рекомендации олимпийцам по поводу общения с российскими спортсменами.
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