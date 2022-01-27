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UFC намерена организовать поединок между Чендлером и Фергюсоном

О дате мегафайта в легком дивизионе пока не сообщается
MMA
07:58
UFC намерена организовать поединок между Чендлером и Фергюсоном
Фергюсон и Чендлер / Фото - firstsportz
Президент UFC Дэйна Уайт в интервью ESPN дал понять, что промоушен работает над организацией поединка между Тони Фергюсоном (25-6) и экс-чемпионом Bellator в легком дивизионе Майклом Чендлером (22-7). 

По словам Уайта, бойцы пока не договорились об очном противостоянии, а также неизвестно, когда состоится бой.

«Вы спрашиваете меня, над каким мы поединком работаем? Но каждый раз, когда я говорю вам это, вы, журналисты, превращаете все в какое-то дурацкое шоу. Мы работаем над боем между Фергюсоном и Чендлером. Ну вот, теперь идите и соврите, будто все сделано и контракты подписаны, чтобы менеджеры бойцов звонили мне и жаловались».


Фергюсон последний раз выходил в октагон 15 мая и уступил единогласным решением судей Бенеилу Дариушу.

Что касается Чендлера, то он также проиграл в последних двух боях. Обидчиками американца стали Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи, которые проведут очный поединок на турнире UFC 274.


Владимир Кириченко
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Тони Фергюсон Майкл Чендлер

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