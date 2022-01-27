Чендлер: «Я бы хотел разделить октагон с Фергюсоном, но только по нормальному графику»
UFC намерена организовать поединок между Чендлером и Фергюсоном
О дате мегафайта в легком дивизионе пока не сообщается
07:58
Фергюсон и Чендлер / Фото - firstsportzПрезидент UFC Дэйна Уайт в интервью ESPN дал понять, что промоушен работает над организацией поединка между Тони Фергюсоном (25-6) и экс-чемпионом Bellator в легком дивизионе Майклом Чендлером (22-7).
По словам Уайта, бойцы пока не договорились об очном противостоянии, а также неизвестно, когда состоится бой.
«Вы спрашиваете меня, над каким мы поединком работаем? Но каждый раз, когда я говорю вам это, вы, журналисты, превращаете все в какое-то дурацкое шоу. Мы работаем над боем между Фергюсоном и Чендлером. Ну вот, теперь идите и соврите, будто все сделано и контракты подписаны, чтобы менеджеры бойцов звонили мне и жаловались».
Фергюсон последний раз выходил в октагон 15 мая и уступил единогласным решением судей Бенеилу Дариушу.
Что касается Чендлера, то он также проиграл в последних двух боях. Обидчиками американца стали Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи, которые проведут очный поединок на турнире UFC 274.
Комментарии 0