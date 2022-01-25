Нганну отказался подписывать новый контракт с UFC на внушительную сумму
UFC подал в суд на агента Нганну за начало переговоров о бое в боксе
В промоушене недовольны, что агент делал это за их спиной
17:58
Фрэнсис Нганну / Фото: mmajunkie.usatoday.com
Чемпион UFC Фрэнсис Нганну (17-3) сообщил, что промоушен подал в суд на его агента Маркела Мартина, который за спиной UFC начал переговоры о боксерском бое Нганну против партнера Джейка Пола
(5-0, 4 КО) Накисы Бидариана. Слова камерунца приводит портал mmajunkie.usatoday.com.
«В CAA Sports мне сообщили, что только что получили письмо от UFC, где говорится, что промоушен собирается подать в суд на Мартина за переговоры с Накисой. Я спросил: «Кто такой Накиса?» Это промоутер или кто? Я его не знал и не узнаю в лицо, если его поставят передо мной. К тому же, он не промоутер. Не то, чтобы я не мог вести диалог с людьми о боксе. Постоянно о боксе говорю».
Напомним, ранее Нганну в своем последнем поединке выиграл у Сирила Гане.
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