UFC подал в суд на агента Нганну за начало переговоров о бое в боксе

В промоушене недовольны, что агент делал это за их спиной

Фрэнсис Нганну / Фото: mmajunkie.usatoday.com Чемпион UFC Фрэнсис Нганну (17-3) сообщил, что промоушен подал в суд на его агента Маркела Мартина, который за спиной UFC начал переговоры о боксерском бое Нганну против партнера Джейка Пола (5-0, 4 КО) Накисы Бидариана. Слова камерунца приводит портал mmajunkie.usatoday.com.

«В CAA Sports мне сообщили, что только что получили письмо от UFC, где говорится, что промоушен собирается подать в суд на Мартина за переговоры с Накисой. Я спросил: «Кто такой Накиса?» Это промоутер или кто? Я его не знал и не узнаю в лицо, если его поставят передо мной. К тому же, он не промоутер. Не то, чтобы я не мог вести диалог с людьми о боксе. Постоянно о боксе говорю». Напомним, ранее Нганну в своем последнем поединке выиграл у Сирила Гане.

Карен Агабекян