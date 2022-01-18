UFC продлило контракт с другом Макгрегора

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Гуннар Нельсон уже более двух лет не дрался
15:31
Гуннар Нельсон / Фото: Twitter
Исландский полусредневес Гуннар Нельсон
(17-5-1) заявил в социальных сетях, что подписал новый контракт с UFC.
«Новый контракт UFC на несколько боев подписан. Надеюсь, в ближайшее время анонсируют мой следующий поединок».
Напомним, Нельсон не дрался с 2019 года, когда проиграл раздельным решением Леону Эдвардсу и уступил единогласным решением судей Гилберту Бернсу.
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