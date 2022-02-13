Уиттакер дал очень конкурентный бой Адесанье, но снова проиграл

Для Исраэля это уже четвертая защита пояса

Исраэль Адесанья, Роберт Уиттакер / Фото: usatoday.com

На турнире UFC 271 в Хьюстоне чемпион среднего веса Исраэль Адесанья (22-1) выиграл реванш с экс-чемпионом Робертом Уиттакером (23-6).



Уиттакер хорошо отрабатывал в защите, начиная с первого раунда. Роберт постоянно держал дальнюю дистанцию и на скачке атаковал джебом. Адесанья на это отвечал жесткими лоукиками и своим джебом.

Начиная со второго раунда Уиттакер начал подключать тейкдауны, но удержать Адесанью на настиле он так и не смог.

По итогам пяти раундов судьи отдали победу Адесанье: 48:47, 48:47, 49:46. Интересно, что Уиттакер не был согласен с таким решением.