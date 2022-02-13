Уиттакер: «Первый раунд был не за мной. Я забрал остальные»
Уиттакер: «Наш третий бой с Адесаньей неизбежен»
Австралиец намерен еще раз разделить октагон с новозеландцем
13 февраля 15:15
Роберт Уиттакер / фото - mmaweekly.com
Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-6) на пресс-конференции после турнира UFC 271 заявил, что проведет еще один поединок с действующим обладателем титула Исраэлем Адесаньей (22-1).
«Честно говоря, наш третий бой с «Иззи» неизбежен, потому что я опять разнесу всех, кого передо мной поставят. И Адесанья это знает. Поэтому он сказал, что в будущем мы еще увидимся. Я не предвижу, что Исраэль вскоре проиграет пояс, потому что он очень хорош. Думаю, что пока только мне под силу одолеть его.
Да, моя миссия все та же – побить следующего оппонента. Я вернусь домой, проведу время с детьми, отпраздную Рождество и Новый год, которых я был лишен, а затем вернусь в зал и продолжу делать свое дело, работать со своей отличной командой.
Я побью следующего оппонента, затем следующего и следующего, пока снова не окажусь на вершине этой горы. Хотя я все еще на вершине, но хочу быть выше, если вы понимаете, о чем я».
Исраэль Адесанья победил единогласным решением судей Роберта Уиттакера.
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