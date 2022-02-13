Уиттакер: «Наш третий бой с Адесаньей неизбежен»

Роберт Уиттакер / фото - mmaweekly.com

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-6) на пресс-конференции после турнира UFC 271 заявил, что проведет еще один поединок с действующим обладателем титула Исраэлем Адесаньей (22-1).

Да, моя миссия все та же – побить следующего оппонента. Я вернусь домой, проведу время с детьми, отпраздную Рождество и Новый год, которых я был лишен, а затем вернусь в зал и продолжу делать свое дело, работать со своей отличной командой.

Я побью следующего оппонента, затем следующего и следующего, пока снова не окажусь на вершине этой горы. Хотя я все еще на вершине, но хочу быть выше, если вы понимаете, о чем я».