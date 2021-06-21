Уайт: «Сделаем реванш Адесанья – Уиттакер как можно скорее»
Уиттакер о бое Адесанья – Веттори: «После первых двух раундов можно было не смотреть. Все было ясно»
Австралиец рассказал об ошибках итальянца
10:49
Роберт Уиттакер / Фото: DAZN
Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-5-1) высказался о прошедшем реванше между нынешним обладателем пояса Исраэлем Адесаньей (21-1) и Марвином Веттори (17-5) на UFC 263. Слова австралийца приводит портал foxsports.com.
«Наблюдая за этим боем вы можете увидеть, что Веттори не показал ничего нового. Он пытался повалить Адесанью У сетки, и это было плохим выбором. Но, возможно, у него не было других идей. Может, ему было слишком трудно перевести Адесанью в партер другим способом. Но пытаться повалить такого высокого парня возле сетки – это кошмар.
Фактически Веттори имел успешные эпизоды лишь тогда, когда включал физическую мощь, и вы могли заметить, как много энергии это у него забирало. После первых двух раундов можно было не смотреть этот бой. Я знал, как пройдет оставшаяся часть боя».
Напомним, Адесанье удалось уверенно победить Веттори в реванше.
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