Уиттакер о бое Адесанья – Веттори: «После первых двух раундов можно было не смотреть. Все было ясно»

Роберт Уиттакер / Фото: DAZN

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-5-1) высказался о прошедшем реванше между нынешним обладателем пояса Исраэлем Адесаньей (21-1) и Марвином Веттори (17-5) на UFC 263. Слова австралийца приводит портал foxsports.com.



Фактически Веттори имел успешные эпизоды лишь тогда, когда включал физическую мощь, и вы могли заметить, как много энергии это у него забирало. После первых двух раундов можно было не смотреть этот бой. Я знал, как пройдет оставшаяся часть боя».