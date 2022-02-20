Адесанья: «Если Уиттакер выиграет несколько хороших побед, то, уверен, мы увидимся в будущем»
Уиттакер: «Оливейра сможет разобрать Гэтжи»
Роберт считает, что Чарльз более техничный
21:49
Роберт Уиттакер / Фото: UFC
Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер
(23-6) в комментарии sportskeeda.com высказался о предстоящем поединке чемпиона легкого веса Чарльза Оливейры (32-8) и Джастина Гэтжи (23-3).
«Я назову фаворитом Чарльза Оливейру, поскольку он очень техничный, его грэпплинг на другом уровне.
Возможно, он сможет разобрать Гэтжи, но Джастин выглядел очень хорошо в последнем поединке. Поэтому я даже не знаю. Наверное, я все же поставлю на Оливейру».
Напомним, ранее Уиттакер в реванше проиграл Исраэлю Адесанье.
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