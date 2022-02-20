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Уиттакер: «Оливейра сможет разобрать Гэтжи»

Роберт считает, что Чарльз более техничный
MMA
21:49
Уиттакер: «Оливейра сможет разобрать Гэтжи»
Роберт Уиттакер / Фото: UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-6) в комментарии sportskeeda.com высказался о предстоящем поединке чемпиона легкого веса Чарльза Оливейры (32-8) и Джастина Гэтжи (23-3).

«Я назову фаворитом Чарльза Оливейру, поскольку он очень техничный, его грэпплинг на другом уровне.

Возможно, он сможет разобрать Гэтжи, но Джастин выглядел очень хорошо в последнем поединке. Поэтому я даже не знаю. Наверное, я все же поставлю на Оливейру».

Напомним, ранее Уиттакер в реванше проиграл Исраэлю Адесанье.

 

Карен Агабекян
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Джастин Гэтжи Чарльз Оливейра Роберт Уиттакер

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